منتدى الأعمال الإسرائيلي يعلن الإضراب رفضًا للتعديلات القضائية

أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 شركة من كبار الشركات الناشطة في الاقتصاد الإسرائيلي عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الإثنين، وذلك احتجاجًا على التعديلات القضائية.

ويشمل الإضراب الذي أعلن عنه المنتدى المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع

ويأتي الإضراب في مساعي إلغاء التعديلات القضائية التي أعلن عنها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قبل أشهر.

وظهر أمس الأحد، أعلن 951 عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وفي رسالة وقعها 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بينهم 951 ضابطًا وعنصرًا نشطًا في الخدمة أعلن العناصر عن تعليق خدمتهم العسكرية.

المصدر / وكالات