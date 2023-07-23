خطوات احتجاجية للأسرى المرضى بعد نقل أسيرتين إلى قسم "الجنائيين"

أكّد نادي الأسير أنّ الأسرى في عيادة (سجن الرملة) نفّذوا خطوات احتجاجية، تمثلت بإرجاع الوجبات والأدوية وإغلاق القسم، احتجاجًا على نقل الأسيرتين فاطمة شاهين، وعطاف جرادات، إلى قسم السجناء الجنائيين.

وأشار النادي في بيان اليوم الأحد، أن نقل الأسيرتين يضاعف المخاطر على مصيرهما، علمًا أن عملية النقل هذه ليست المرة الأولى التي تجري بحقهما.

ولفت إلى أنّ الأسيرة والجريحة فاطمة شاهين من بين حالات الجرحى الصعبة، والتي تحتاج إلى رعاية صحية ومتابعة حثيثة، حيث جرى نقل الأسيرة عطاف جرادات من سجن الدامون إلى (الرملة)، لمساعدتها في إدارة حياتها اليومية.

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يُشار إلى أن شاهين اعتقلت في نيسان / أبريل بعد إطلاق النار عليها، حيث جرى نقلها في حينه إلى مستشفى (شعاري تسيديك)، ولاحقًا جرى نقلها إلى (الرملة)، وما تزال موقوفة حتى اليوم.

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وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسيرتين وكافة الأسرى المرضى، وطالب بضرورة التدخل لوقف عملية النقل المتكررة التي تندرج ضمن عمليات التّنكيل الممنهجة التي تنفّذ بحقهما، حيث تشكل عمليات النقل إحدى أبرز أدوات التّنكيل بحقّ الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين