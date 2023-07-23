إصابتان خلال مواجهات غربي جنين واقتحام بلدات في القدس

أصيب شابان بالرصاص المعدني، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني.

وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، طرقا زراعية في أراضي قرية وادي فوكين.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي فوكين إبراهيم الحروب أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الزراعية والجبلية المحاذية لمستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أدى إلى صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عدة بلدات في القدس، وسلّمت أوامر هدم في بلدة سلوان.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وضاحية البريد ببلدة الرام، لتركيب جدار معدني، فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة وسلّمت أوامر هدم لعدد من المحال التجارية في الحي لعائلة العباسي، كما سلمت المواطن يعقوب الرجبي قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى بالبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنين من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر ممدوح عميرة من مدينة القدس، ويزن جابر من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.





المصدر / فلسطين أون لاين