رفع التحذير من البرتقالي إلى الأحمر.. ظروف مناخية قاسية في الجزائر

رفعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم الأحد تحذيرها من البرتقالي إلى الأحمر على خلفية موجة الحر الراهنة، مؤكدة أن البلاد تعيش ظروفا مناخية قاسية، تصل الحرارة خلالها إلى 48 درجة مئوية.

وأصدرت الهيئة تنبيها باللون الأحمر على موقعها الإلكتروني، حذرت فيه من استمرار موجة الحر في عدة ولايات، وأوضحت أن الموجة تمس 13 ولاية شمالية ويتوقع أن تنتهي مساء اليوم.

وحسب الهيئة، فإن الأمر يتعلق بظروف جوية قاسية تتميز بدرجات مرتفعة جدا مقارنة بدرجات الحرارة المعتادة خلال يوليو/تموز من كل سنة.

وحسب تصنيفات هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، فإن اللون البرتقالي يشير إلى حدوث أو توقع ظاهرة شديدة الخطورة، أما الأحمر فيشير إلى حدوث أو توقع ظاهرة خطيرة للغاية ذات شدة استثنائية.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق في صحراء البلاد.

وتزامنا مع موجة الحر، سجل استهلاك الكهرباء الخميس الماضي رقما جديدا هو الأعلى في تاريخ الجزائر.

وحسب شركة الكهرباء والغاز الحكومية "سونلغاز"، فقد سجل استهلاك البلاد من الكهرباء في ذلك اليوم 18 ألفا و572 ميغاوات، صعودا من 18 ألفا و377 يوم 11 يوليو/تموز الجاري تزامنا مع موجة حر سابقة.

وتشير بيانات رسمية لوزارة الطاقة إلى أن إنتاج البلاد من الكهرباء يفوق 24 ألف ميغاوات يوميا.

المصدر / الأناضول