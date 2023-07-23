ناهض الأشقر في طريقه لتدريب أحد أندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

توصل نادي خدمات النصيرات لاتفاق مبدئي مع الكابتن ناهض الأشقر لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وسيعقد الأشقر جلسة مع إدارة النصيرات الجديدة مساء اليوم الأحد للاتفاق على الأمور من بينها المالية.

وفي حال اتفق الطرفان بشكل نهائي، سيقود الأشقر تدريبه الأول غدا على ملعب النصيرات البلدي، بانتظار الاعلان عن الجهاز الفني بالكامل.

وسبق للمدرب الأشقر أن قاد عدة فرق من قبل أبرزها شباب وخدمات رفح، وخدمات وشباب خانيونس، واتحاد بيت حانون، واتحاد دير البلح، وحقق عدة انجازات أبرزها بطولة الدوري الممتاز مع النشامى، وبطولة الكأس مع شباب وخدمات رفح، علما أنه كان أحد أبرز لاعبي فلسطين في فترة التسعينات وبداية الألفية، وأول قائد للمنتخب بعد قدوم السلطة الفلسطينية.

وتعاقد خدمات النصيرات مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه على أمل المنافسة على خطف احدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.