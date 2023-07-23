فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذيرات من تفجُر الأوضاع بالقدس جراء تصاعد المخططات الاستيطانية

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة غدا لأسير مصاب بالسرطان

الحية: ذاهبون لاجتماع الأمناء العامين وأمامنا فرصة للوحدة

فابينيو لاعب ليفربول على أعتاب نادي الاتحاد

منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها

الاحتلال يعتقل 570 طفلاً خلال النصف الأول من 2023

ساديو ماني يقترب من نادي النصر

صدمة للنصر.. أستون فيلا يتعاقد مع موسى ديابي

حماس تدعو شعبنا إلى التصدّي لمخطَّطات الاحتلال بالأقصى

الكتلة الإسلامية تكرّم المتفوقين في الثانوية العامة بخان يونس

ناهض الأشقر في طريقه لتدريب أحد أندية غزة

23 يوليو 2023 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
...
غزة/ مؤمن الكحلوت:

توصل نادي خدمات النصيرات لاتفاق مبدئي مع الكابتن ناهض الأشقر لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وسيعقد الأشقر جلسة مع إدارة النصيرات الجديدة مساء اليوم الأحد للاتفاق على الأمور من بينها المالية.

وفي حال اتفق الطرفان بشكل نهائي، سيقود الأشقر تدريبه الأول غدا على ملعب النصيرات البلدي، بانتظار الاعلان عن الجهاز الفني بالكامل.

وسبق للمدرب الأشقر أن قاد عدة فرق من قبل أبرزها شباب وخدمات رفح، وخدمات وشباب خانيونس، واتحاد بيت حانون، واتحاد دير البلح، وحقق عدة انجازات أبرزها بطولة الدوري الممتاز مع النشامى، وبطولة الكأس مع شباب وخدمات رفح، علما أنه كان أحد أبرز لاعبي فلسطين في فترة التسعينات وبداية الألفية، وأول قائد للمنتخب بعد قدوم السلطة الفلسطينية.

وتعاقد خدمات النصيرات مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه على أمل المنافسة على خطف احدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#دوري غزة #ناهض الأشقر #نادي خدمات النصيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة