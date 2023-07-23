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الاحتلال يعقد جلسة محاكمة غدا لأسير مصاب بالسرطان

23 يوليو 2023 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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تعقد محكمة الاحتلال العسكرية يوم غد الإثنين جلسة للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عاما) من كفر عين شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، استمرارا لسلسلة جلسات سابقة عُقدت له، مع استمرار اعتقاله ومحاكمته.

وذكر نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، أن "الاحتلال يواصل اعتقال الرفاعي ومحاكمته رغم الوضع الصحي الصعب والخطير الذي يمر به".

واعتبر نادي الأسير، أن "استمرار اعتقال الرفاعي جريمة، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحي وحاجته الماسة إلى رعاية عائلته".

وأضاف، أن "والده تمكن مؤخرا من زيارته، وأكد أن نجله يعاني من ضعف شديد وآلام شديدة في جسده، إلى جانب العديد من الأعراض الصحية التي تشير إلى تفاقم وضعه الصحي".

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يذكر أن الاحتلال كان قد حرم الرفاعي فعليا من العلاج قبل اعتقاله في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2022، وذلك بحرمانه من الحصول على تصريح للعلاج في القدس.

والأسير عاصف واحد من بين 24 أسيرا يواجهون السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الأسرى المرضى #الأسير عاصف الرفاعي

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