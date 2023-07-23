فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعقد جلسة محاكمة غدا لأسير مصاب بالسرطان

الحية: ذاهبون لاجتماع الأمناء العامين وأمامنا فرصة للوحدة

فابينيو لاعب ليفربول على أعتاب نادي الاتحاد

منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها

الاحتلال يعتقل 570 طفلاً خلال النصف الأول من 2023

ساديو ماني يقترب من نادي النصر

صدمة للنصر.. أستون فيلا يتعاقد مع موسى ديابي

حماس تدعو شعبنا إلى التصدّي لمخطَّطات الاحتلال بالأقصى

الكتلة الإسلامية تكرّم المتفوقين في الثانوية العامة بخان يونس

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص مباراة الصداقة والشجاعية

وقفة برام الله تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل اجتماع القاهرة

23 يوليو 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
...

أطلق مشاركون في وقفة احتجاجية برام الله عصر اليوم الأحد مطالبات للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة في الضفة الغربية.

وشدد المشاركون في الوقفة الرافضة للاعتقال السياسي على دوار المنارة وسط رام الله، على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، كمقدمة صحيحة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الفلسطينية.

وأشاروا إلى أهمية إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، منوهين إلى أن اعتقال المقاومين جريمة بحق الشعب والوطن.

اقرأ أيضا: فصائل المقاومة تجدد رفضها واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي بالضفة

وتأتي الوقفة الاحتجاجية تلبية لدعوات صادرة من أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، والقوى والفعاليات الشعبية والحراكات.

ونظمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية رافضة لاعتقال القيادي بحركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، والذي أفرجت عنه أجهزة السلطة اليوم بعد نقله إلى المستشفى التركي بطوباس، جراء تدهور وضعه الصحي.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 مواطناً، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#رام الله #الاعتقال السياسي #الضفة الغربية #اجتماع الأمناء العامين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة