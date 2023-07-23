فابينيو لاعب ليفربول على أعتاب نادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول، اجتاز الفحص الطبي بنجاح؛ تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لما أوردته قنوات "الكاس" القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، فإن لاعب الوسط البرازيلي سيوقع للاتحاد خلال الساعات المقبلة، وسينضم لمعسكر الفريق الحالي في مدينة الطائف السعودية.



كانت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية قد ذكرت أن الاتحاد عرض مبلغًا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لضم فابينيو هذا الصيف، لافتة إلى أن ليفربول لن يمانع رحيله لمسابقة الدوري السعودي، بعدما عزز "الريدز" خط وسطه بالثنائي، الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.



وخلال مسيرته مع ليفربول، خاض فابينيو 219 مباراة مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو/ حزيران 2026.



وحصد النجم البرازيلي مع "الريدز" كافة الألقاب الممكنة (لقب واحد في كل من بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقًا"، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).



يُذكر أن نادي الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، وكان البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" ثالث صفقات بطل دوري روشن السعودي على صعيد اللاعبين الأجانب.



وبدأ الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-24، حيث يخوض "العميد" معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي ستنطلق نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري في السعودية.

المصدر / فلسطين اونلاين