ساديو ماني يقترب من نادي النصر

أكد الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن نجم نادي بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني، اقترب كثيرًا من الانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضح شيرا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن ماني سيتجه للعب في دوري روشن السعودي؛ إذ أصبح على أعتاب الذهاب للنصر لمدة 3 سنوات، مقابل حصوله على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.





وكانت مصادر متنوعة قد ذكرت في الأيام الماضية أن النجم السنغالي كان يريد الاستمرار في صفوف البايرن؛ لكن ضغوط النادي البافاري أجبرت اللاعب على التفكير في العرض السعودي.



وفي وقت سابق، أكد المدير التقني لنادي بايرن ميونخ، ماركو نيبي، أن هناك موافقة على بيع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة بايرن ميونخ حددت مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على بيع النجم السنغالي.



يُذكر أن النجم البالغ من العمر (31 عامًا) انتقل إلى عملاق الدوري الألماني قادمًا من ليفربول الإنجليزي العام الماضي، لكن موسمه الأول مع بايرن ميونخ لم يكن بالصورة المأمولة؛ إذ اكتفى بهز الشباك 12 مرة فقط خلال 38 مباراة عبر كل المسابقات.