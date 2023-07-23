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صدمة للنصر.. أستون فيلا يتعاقد مع موسى ديابي

23 يوليو 2023 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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صدمة للنصر.. أستون فيلا يتعاقد مع موسى ديابي

عزز نادي أستون فيلا الانكليزي لكرة القدم صفوفه بالجناح الدولي الفرنسي موسى ديابي قادماً من باير ليفركوزن الألماني مقابل صفقة قدرت بحوالي 60 مليون يورو، حسب ما اشارت تقارير محلية.

وفي حين أفادت صحيفة "ذي غارديان" اليومية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 60 مليون يورو، لم يفصح نادي مدينة برمنغهام عن مدة أو قيمة العقد.

وبعدما أنهى دوري الموسم الماضي في المركز السابع بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، سيخوض فيلا غمار مسابقة "كونفرنس ليغ"، ليعود بالتالي الى الساحة الأوروبية لأول مرة منذ 2010.

غادر ديابي (24 عاماً) نادي باريس سان جرمان الذي تأسس في صفوفه بسبب عدم قدرته على حجر مركز أساسي له في التشكيلة للانضمام إلى ليفركوزن عام 2019 حيث أمضى 4 أعوام اكتسب خلالها خبرة كبيرة، ما دفع المدرب ديدييه ديشان لضمه إلى المنتخب الفرنسي فدافع عن ألوانه خلال 10 مباريات دولية.

وخاض ديابي منافسات دوري أبطال أورويا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وسجل 14 هدفاً ومرر 12 كرة حاسمة في 48 مباراة في مختلف المسابقات الوسم الماضي. كما سجل 13 هدفاً ومرر 12 كرة حاسمة في "بوندسليغا" موسم 2021-2022.

وبات ديابي ثالث صفقة يجريها أستون فيلا خلال سوق الانتقالات بعد الإسباني باو توريس من فياريال مقابل حوالي 41 مليون يورو والبلجيكي يوري تييليمانس المنتقل من ليستر سيتي الهابط الى المستوى الإنكليزي الثاني "تشامبيونشيب".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#النصر #أستون فيلا #موسى ديابي

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