الكتلة الإسلامية تكرّم المتفوقين في الثانوية العامة بخان يونس

كرَّمت الكتلة الإسلامية اليوم الأحد الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على معدَّل 90% فما فوق في محافظة خان يونس.

وحضر الحفل عضو المكتب السياسي لحركة حماس علي العامودي، ولفيف من قيادة حركة حماس والكتلة الإسلامية في خان يونس وأهالي الطلاب المحتفى بهم.

وأشاد العامودي خلال كلمته بالطلبة المتفوقين على ما حقّقوه من إنجازٍ رسم الفرحة على وجوه أبناء الشعب، وحطَّم كل مخطَّطات العدو باستهداف الجيل الصاعد وحرفه عن مسيرتهم التعليمية.

وقدَّم شكره للكتلة الإسلامية التي رعت حفل التفوق.

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ووجَّه العامودي التحية لأبطال الضفة المحتلة وعلى رأسهم شهداء الثانوية العامة الذين حوّلوا أقلامهم إلى بنادق في مواجهة المحتل وكانوا درعاً للقدس وأبناء الأسرى المتفوقين، مجدّدًا العهد للأسرى بأن تكتمل الفرحة بحريتهم قريبًا.

بدوه هنَّأ محمد المصري في كلمة الكتلة الإسلامية، الطلاب المتفوقين وذويهم، مؤكداً أن الكتلة ستبقى مع الطلبة داخل الجامعات بأنشطتها ومشاريعها دعماً وسنداً لهم كما عودتهم.

وأشار إلى أن الكتلة أطلقت حملة زيارات لـ26 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة على مستوى قطاع غزة هذا العام.

وتخلَّل الحفل كلمة للطلاب المتفوقين وعمل مسرحي يحاكي فرحة النجاح وطموح الطلاب في ظل الحصار والأمل بتحرير كل فلسطين.

وفي نهاية الحفل قدَّمت الكتلة الإسلامية شهادة تكريم وهدية للطلاب المحتفى بهم متمنين لهم مزيداً من الرفعة والتألق.















المصدر / فلسطين أون لاين