لجنة الاستئناف تصدر قراراها بخصوص مباراة الصداقة والشجاعية

غزة/ فلسطين أون لاين:

أكدت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم على قرار لجنة المسابقات، والقاضي بتخسير فريق الصداقة إداريا في مباراته أمام اتحاد الشجاعية ضمن بطولة الأشبال لمواليد 2008 فما دون.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها، بعد الاستماع من جميع الأطراف أصحاب القضية وتناقشت فيها ودرست اللوائح والقوانين، ومن ثم اتخذت القرار النهائي.

وكان اتحاد كرة القدم قد صادق على قرار لجنة الانضباط بتخسير الصداقة إدارياً وتغريمه مبلغ 300 دينار أردني، بعدما قرر الحكم إنهاء المباراة بسبب تشابه قمصان الفريقين وعدم قيام الصداقة بتغيير ملابسه في الوقت المُحدد قانونياً.

وأكد نادي الصداقة تعرضه للظلم من هذا القرار، خاصة أنه قدم عدة دلائل، تثبت منح الفرق الأخرى تسهيلات، ونفس الحادثة التي حدثت في مباراته أمام الشجاعية، ولم يقم الحكم بإلغاء المباراة.

وبين الصداقة أن لائحة الاتحاد لم تنص على أي أمر متعلق بتحديد ألوان القمصان الأساسية والبديلة للفرق المشاركة.

واستلمت جميع الأطراف نسخة من القرار، حيث يعتبر قرار لجنة الاستئناف نافذا، إلا في حال قرر الطرف الخاسر للقضية التوجه للمحكمة الرياضية.