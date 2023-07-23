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دعوة لشد الرحال والتواجد في "الأقصى" للتصدي لمسيرة المستوطنين

23 يوليو 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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مرابطون يعمرون الأقصى من خلال التواجد في باحاته- أرشيف

دعا الحراك الشبابي المقدسي، اليوم الأحد، لشد الرحال والتواجد في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمسيرة المستوطنين. 

 وشدد الحراك في دعوته على ضرورة تلبية الشباب المقدسي، لنداء مقدساتهم وحمايتها من التهويد وانتهاكات المستوطنين، قائلاً:" لتكن مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم غضب فلسطيني، ونصر للقدس والمسجد الأقصى المبارك". 

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم وعدد منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس، ستنطلق الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 26 تموز/ يوليو الجاري، وتمر في البلدة القديمة بالقدس.

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 وفي السياق، تستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك، (الجديد والزاهرة والعمود والأسباط) لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

وتأتي هذه المسيرة في إطار مساعي الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى ب"ذكرى خراب الهيكل" التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

ومن المقرر أن يشارك وزراء وأعضاء في الكنيست في المسيرة؛ في إطار النفوذ غير المسبوق للصهيونية الدينية في دولة الاحتلال.

وتتزامن المسيرة التهويدية  مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، الذي يحل يوم الخميس 27-7 -2023؛ وتسعى جماعات الهيكل فيها إلى تسجيل رقم قياسي للمقتحمين؛ إذ بلغ عددهم في العام الماضي 2,200 مقتحم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #مسيرة المستوطنين

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