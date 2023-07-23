إقالة مدرب في غزة بعد خروج الفريق من بطولة الكأس

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات إقالة الكابتن نادر النجار، مدرب فريق كرة القدم من منصبه، عقب خروج الفريق من بطولة كأس غزة.

وودع خدمات النصيرات المسابقة، بعد خسارته من خدمات خانيونس بركلات الترجيح بنتيجة (3_1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وأكد المدرب النجار قرار الإقالة، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب أدت لاتخاذ القرار، ولا يريد الإفصاح عنها.

وبدأ مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات البحث عن مدرب جديد، ومن المتوقع أن يحسم الملف خلال الساعات القادمة، نظرا لضيق الوقت مع قرب انطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى، التي هبط إليها الفريق الموسم الماضي.