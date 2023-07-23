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وأقدمهم الأسير محمود أبو خوصه يدخل عامه العشرين

ثلاثة أسرى من قطاع غزة يدخلون سنوات جديدة في سجون الاحتلال

23 يوليو 2023 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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ثلاثة أسرى من قطاع غزة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين في المحافظات الجنوبية بأن ثلاثة من أسرى قطاع غزة يدخلون سنوات جديده فى سجون الاحتلال أبرزهم وأقدمهم الأسير البطل "محمود محمد عبد الرحمن ابوخوصة" من سكان محافظة شمال قطاع غزة حيث يدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال .

وأوضح الأستاذ حسن قنيطة المدير العام للهيئة بغزة، أن الأسير أبو خوصة تمَّ اعتقاله بتاريخ 2004/07/23 وحكم عليه بالسجن المؤبَّد بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلي تنظيم فلسطيني وهو من مواليد عام 1978 وأعزب ويقبع حاليًّا في سجن نفحة.

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وكما أفاد قنيطة بأن الأسيرين حسام محمد جمعة الزعانين من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة أنهي اليوم عامه العاشر ودخل عامه الحادى عشر علي التوالي في سجون الاحتلال ، موضحًا بأن الأسير الزعانين اعتقل بتاريخ 2013/07/23 وحُكم عليه بالسجن 17 سنة بتهمة الانتماء إلي تنظيم فلسطيني ومقاومة الاحتلال وهو من مواليد عام 1985 ومتزوج وله ابنتان .

وكذلك الأسير محمد رمضان ينهى عامه التاسع ويدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال .

وأوضح الأستاذ قنيطة بأن الأسير "محمد جمال فيصل رمضان"من سكان مدينة خان يونس البلد جنوب قطاع غزة اعتقل بتاريخ 23/7/2014 وحكم عليه بالسجن لمدَّة 12 سنة بتهمة الانتماء إلي تنظيم فلسطيني مسلَّح ومقاومة الاحتلال وهو أعزب ومن مواليد عام 1994.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #أسرى #سجون الاحتلال

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