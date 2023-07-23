التعليم العالي تعلن عن "منح دراسية في تونس للدراسات العليا للعام 2023/2024"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.

وأشارت إلى أن الحكومة التونسية قد خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن للاطلاع على تفاصل المنح الدراسية لدرجة الماجستير في تونس اضغط هنـــــــا

لتقديم طلب الحكومة التونسية اضغط هنا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

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للاطلاع على تفاصل المنح الدراسية لدرجة الدكتوراه في تونس اضغط هنـــــــا

لتقديم طلب الحكومة التونسية اضغط هنا

لتقديم الطلب الالكتروني اضغط هنـــــــا

وحول آلية تقديم الطلب، قالت: "على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات".

وأضافت: "تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا".

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا

المصدر / فلسطين أون لاين