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جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامَّة توجيهي الدورة الثانية 2023

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جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامَّة توجيهي الدورة الثانية 2023

23 يوليو 2023 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية 2023.png

بعد نهاية امتحانات الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023، وإعلان نتائجها، تبدأ الدورة الثانية "التكميلية" من هذه الامتحانات "التوجيهي".

ومن المقرّر أن تبدأ أول امتحانات الدورة الثانية لمرحلة الثانوية العامة توجيهي يوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب (8) 2023، حول مبحث اللغة الإنجليزية، وتختتم آخر امتحانات هذه الدورة يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، حول مبحث تكنولوجيا المعلومات.

علماً أن توقيت بدء كل الاختبارات الدورة الثانية توجيهي 2023، الساعة 9:00 صباحاً، ويشمل جدول امتحانات هذه الدورة جميع الفروع هذه المرحلة التعليمية ممثلة بالفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال واالزراعي والصناعي والفندقي والمنزلي.

 

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جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية

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لتحميل جدول امتحانات الدورة الثانية لمرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" 2023.. اضغط هــنـــــــا

المصدر / فلسطين أون لاين
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