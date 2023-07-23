وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro بمدينة غزة يعلن فيه عن وظائف للخريجات وذلك على النحو التالي:
أولاً: وظيفة (كاتبة محتوى)
يعلن مترو ماركت Metro عن وظيفة كاتبة محتوى على أن يتوفر في المتقدمة الشروط التالية:
1- سكان مدينة غزة
2- خريجة
3- العمر من 22 حتى 30 عاماً
4- متفرغة
ثانياً: وظيفة (مصورة فيديوهات)
يعلن مترو ماركت Metro عن وظيفة مصورة فيديوهات (ريلز - تيك توك - ولايف) على أن يتوفر في المتقدمة الشروط التالية:
1- سكان مدينة غزة
2- خريجة
3- العمر من 22 حتى 30 عاماً
4- متفرغة
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة يرجى الحضور مصطحبة السيرة الذاتية لمقر الشركة
- مواعيد المقابلات من يوم الاثنين 24/7/2023 وحتى يوم الخميس 27/7/2023 من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً
العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء -غرب اصدقاء المريض