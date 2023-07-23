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وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro بمدينة غزة

23 يوليو 2023 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro بمدينة غزة يعلن فيه عن وظائف للخريجات وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة (كاتبة محتوى)

يعلن مترو ماركت Metro عن وظيفة كاتبة محتوى على أن يتوفر في المتقدمة الشروط التالية:

1- سكان مدينة غزة

2- خريجة

3- العمر من 22 حتى 30 عاماً

4- متفرغة

ثانياً: وظيفة (مصورة فيديوهات)

يعلن مترو ماركت Metro عن وظيفة مصورة فيديوهات (ريلز - تيك توك - ولايف)  على أن يتوفر في المتقدمة الشروط التالية:

1- سكان مدينة غزة

2- خريجة

3- العمر من 22 حتى 30 عاماً

4- متفرغة

طريقة التسجيل

-  للتسجيل للوظائف السابقة يرجى الحضور مصطحبة السيرة الذاتية لمقر الشركة

- مواعيد المقابلات من يوم الاثنين 24/7/2023 وحتى يوم الخميس 27/7/2023 من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً

العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء -غرب اصدقاء المريض

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