نهاية الأسبوع.. الحرارة في هذه المناطق بالسعودية تصل لـ50 درجة

خلال يوليو/ تموز الأكثر حرارة على ظهر الكرة الأرضية، توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

التوقع نشره المركز في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، حيث أشار إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية من السعودية لتصل إلى 48 إلى 50 درجة مئوية.

وكذلك نشر المركز استمرار تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

ووفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فقد حدَّدت المستوى القياسي العالمي المطلق لدرجات الحرارة عند 56.7 درجات مئوية.

ويوليو الجاري، 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ "مئات إن لم يكن آلاف السنين"، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت.

⚠️ يتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48-50) ْم على المنطقة #الشرقية و (46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة #القصيم والأجزاء الغربية من منطقة #المدينة_المنورة@emara_sharqia… pic.twitter.com/bNb4g5D0fP — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 22, 2023

المصدر / وكالات