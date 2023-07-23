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التعليم تعلن عن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين

23 يوليو 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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التعليم تعلن عن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات أن عملية تسجيل الطلبة الناجحين في التوجيهي ٢٠٢٣ والراغبين بتحسين معدلاتهم تبدأ في مديريات التعليم من يوم غد أيام الأحد،  وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء من 23/7/2023 حتى 25/7/2023.

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 وأكدت الوزارة على ضرورة أن يصطحب الطلبة معهم: (4 صور شخصية حديثة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، ورسوم التسجيل 200 شيكل).

كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023 وتنتهي يوم الخميس 3/8/2023

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة التربية والتعليم #الثانوية العامة #طلبة التوجيهي #تحسين المعدل

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