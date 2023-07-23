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"التعليم" تحدد موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين معدلاتهم

23 يوليو 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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التعليم تعلن عن موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، أن عملية تسجيل الطلبة الناجحين في التوجيهي ٢٠٢٣ والراغبين بتحسين معدلاتهم تبدأ في مديريات التعليم من اليوم الأحد، وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء من 23/7/2023 حتى 25/7/2023.

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 وشددت الوزارة على ضرورة أن يصطحب الطلبة معهم: (4 صور شخصية حديثة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، ورسوم التسجيل 200 شيكل).

كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023 وتنتهي يوم الخميس 3/8/2023

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة التربية والتعليم #الثانوية العامة #طلبة التوجيهي #تحسين المعدل

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