موفد الزعيم في القاهرة لحسم ملفين

غزة / مؤمن الكحلوت:

يتواجد محمود قشطة عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح والمشرف الرياضي، في العاصمة المصرية القاهرة، لانهاء ملفي اللاعبين سامي قعدان ونادر موسى، واتمام اجراءات التعاقد معهما.

وعقد قشطة جلسة مع إدارة كيما أسوان، لانهاء ملف اللاعب سامي قعدان، وتجاوز كافة العقبات التي تعيق إبرام الصفقة، حيث طلب أسوان مبلغ مالي للحصول على مخالصة مالية، بعد تنازل الاعب عن مستحقاته المالية، ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

وسيصطحب قشطة معه في عودته لغزة اللاعب نادر موسى المحترف السابق في الدوري المصري، الذي تعاقد معه شباب رفح مؤخرا، حيث يرفض اتحاد كرة القدم قيده لحين إثبات أصوله الفلسطينية.

ويلعب كلاهما في مركز قلب الدفاع، حيث يعاني الزعيم من وجود نقص في هذا المركز، ويأمل أن يكونا اضافة للفريق الذي يسعى للمنافسة على الدوري والكأس.

وفي حال حصول شباب رفح على الأوراق اللازمة للتعاقد مع قعدان، سيفتح الملف من جديد على طاولة اتحاد كرة القدم، حيث أن ناديه الأم خدمات رفح قام بقيده بكشوفاته، مستندا على ورقة قام اللاعب قعدان بالتوقيع عليها " أنه في حال العودة لغزة لن يلعب إلا لنادي خدمات رفح ".