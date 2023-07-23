رسالة قاسية من باريس سان جيرمان لمبابي

نقلت وسائل إعلام عدة تفاصيل رسالة أرسلتها إدارة نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، إلى نجم ومهاجم الفريق كيليان مبابي ومهاجمه، بعد رفضه تمديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن شبكة "RMC" نشرت تفاصيل رسالة مسربة كان باريس سان جيرمان أرسلها إلى مبابي، حيث جاء فيها: "في البداية، من الضروري أن نتذكر أن الروح التي كانت تملي مناقشاتنا في ربيع 2022 كانت دائمًا تتمثل في رؤيتك تستمر مع باريس سان جيرمان، نحن فعلنا المستحيل لحياتك المهنية لسنوات عديدة".



وأضاف النادي: "ظهرت في 21 مايو/ أيار 2022 في حديقة الأمراء لتعلن استمرارك معنا حتى 2025، والذي كان واضحًا جدًا لجميع مشجعينا ومجتمع كرة القدم العالمي.. بعد أن وقعت بأسابيع قليلة وقبل نهاية سوق الانتقالات 2022 سربت بأنك وقعت حتى 2024 + سنة إضافية، وهذا ألحق بنا أضرارًا جسيمة".



وشددت الرسالة: "مستقبلك (مبابي) لا يمكن أن يكون سوى انتقالك هذا الصيف أو امتدادًا لما بعد 30 يونيو/ حزيران 2024، وهو ما تم تحديده بوضوح بيننا، هكذا ترك جميع اللاعبين العظماء، مثلك، أنديتهم، تاركين إرثًا دائمًا، وبالتالي مساعدة النادي الذي ساعدك -ودعم عائلتك- منذ أن كنت مراهقًا".



وأردفت: "من الضروري أن تكون قادرًا على الاجتماع من أجل تحديد الخيار الأفضل للأطراف معًا؛ أي التجديد لموسم 2024-25 أو الانتقال في فترة الانتقالات هذه، فهذه هي الخيارات الوحيدة لتجنب الشلل الدائم للنادي الناجم عن أفعالك الأخيرة".



واختتمت الرسالة: "سيتواصل نائب مدير كرة القدم الاحترافية مع مستشاريك من أجل الاتفاق بسرعة على هذا التعيين، نأمل أن تقودك هذه السنوات من الالتزام وحسن النية والاستثمار غير المسبوق في مستقبلك إلى التفكير في المستقبل وأنصار النادي العظيم الذين دعموك طوال هذا الوقت".



وسبق لنادي باريس سان جيرمان الإعلان عن استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان في جولته الآسيوية التحضيرية، في مؤشر جديد على قرب رحيل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا عن صفوف ناديه الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين