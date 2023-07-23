فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزين ويبكي.. أول ظهور للشيف التركي بوراك بعد أزمته مع والده

رسالة قاسية من باريس سان جيرمان لمبابي

البرازيلي آرثر من يوفنتوس إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

الدنمارك تدين حرق القرآن وتعتبره "عملا مخزيا"

مصرع طفلة جراء ضربة شمس بالنقب

الاحتلال يعلن الحرب الدينية على الأقصى والمستوطنون يواصلون الحشد لذكرى "خراب الهيكل"

6 إصابات خطيرة في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة "الكنيست" ضد التغييرات القضائية

"التعاون الإسلامي" تدعو الدنمارك لتنفيذ القرار الأممي حول كراهية الدين

أجهزة السلطة تضرب بعرض الحائط كل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

البرازيلي آرثر من يوفنتوس إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

23 يوليو 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
...
البرازيلي آرثر من يوفنتوس إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

انضم متوسط الميدان البرازيلي آرثر ميلو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في شكل إعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء، قادمًا من ناديه الأصلي يوفنتوس.

ووقع آرثر على عقد انتقاله إلى فيورنتينا اليوم السبت، مع بند في عقده يسمح لنادي يوفنتوس ببيعه في نهاية الموسم بمبلغ 20 مليون يورو، في حال ما قرر فيورنتينا تفعيل بند خيار الشراء.

وقضى آرثر الموسم الماضي معارًا إلى فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه فشل في فرض نفسه؛ بسبب توالي الإصابات، حيث اكتفى طوال موسم كامل بالمشاركة في مباراتين فقط بمجموع 76 دقيقة.

وضم يوفنتوس آرثر من برشلونة الإسباني قبل ثلاثة مواسم بمبلغ كبير وصل إلى 80 مليون يورو، لكن الصفقة كانت فاشلة تمامًا حسب متابعين؛ إذ خاض اللاعب مع السيدة العجوز 35 مباراة فقط خلال موسمين.

ويرتبط آرثر (26 عامًا) مع يوفنتوس بعقد يمتد إلى غاية 2025، لكن السيدة العجوز تريد التخلص منه بأي شكل، والدليل أنها خفضت سعره إلى ربع المبلغ الذي دفعته من أجله، وهذا لتسريع عملية خروجه وتفادي رحيله بالمجان بعد عامين.

المصدر / فلسطين اونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الدوري الإيطالي #يوفنتوس #فيورنتينا #آرثر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة