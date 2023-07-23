البرازيلي آرثر من يوفنتوس إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة

انضم متوسط الميدان البرازيلي آرثر ميلو إلى نادي فيورنتينا الإيطالي في شكل إعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء، قادمًا من ناديه الأصلي يوفنتوس.



ووقع آرثر على عقد انتقاله إلى فيورنتينا اليوم السبت، مع بند في عقده يسمح لنادي يوفنتوس ببيعه في نهاية الموسم بمبلغ 20 مليون يورو، في حال ما قرر فيورنتينا تفعيل بند خيار الشراء.



وقضى آرثر الموسم الماضي معارًا إلى فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه فشل في فرض نفسه؛ بسبب توالي الإصابات، حيث اكتفى طوال موسم كامل بالمشاركة في مباراتين فقط بمجموع 76 دقيقة.



وضم يوفنتوس آرثر من برشلونة الإسباني قبل ثلاثة مواسم بمبلغ كبير وصل إلى 80 مليون يورو، لكن الصفقة كانت فاشلة تمامًا حسب متابعين؛ إذ خاض اللاعب مع السيدة العجوز 35 مباراة فقط خلال موسمين.



ويرتبط آرثر (26 عامًا) مع يوفنتوس بعقد يمتد إلى غاية 2025، لكن السيدة العجوز تريد التخلص منه بأي شكل، والدليل أنها خفضت سعره إلى ربع المبلغ الذي دفعته من أجله، وهذا لتسريع عملية خروجه وتفادي رحيله بالمجان بعد عامين.

المصدر / فلسطين اونلاين