6 إصابات خطيرة في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

أصيب 6 أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة في أربع جرائم إطلاق نار منفصلة، ارتكبت في كفر كنا، وزلفة، والكعبية، ونهريا داخل أراضي الـ48.

ففي بلدة كفر كنا، أصيب طفل (15 عاما) وشاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وفي بلدة زلفة بمنطقة وادي عارة، تعرض شخص، في الخمسينيات من عمره، لجريمة إطلاق نار عند مدخل البلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وفي قرية كعبية طباش-حجاجرة قرب مدينة حيفا، أصيب شخص في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار.

كما أصيب طفل (17 عاما) وشاب (26 عاما) من بلدتي كفر ياسيف وأبو سنان، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة نهريا.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلا، بالإضافة إلى 10 ضحايا من الضفة بما فيها القدس المحتلة، قتلوا في جرائم ارتكبت في الداخل.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي داخل أراضي عام 1948، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من الجريمة.

المصدر / وكالات