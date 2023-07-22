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عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة "الكنيست" ضد التغييرات القضائية

22 يوليو 2023 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية، وصولا لمقر الكنيست (برلمان الاحتلال)، احتجاجا على التغييرات القضائية، مغلقين شارع 1 أمام حركة السير باتجاه القدس المحتلة، في حين شارك عشرات الآلاف الأخرين في مسيرة أخرى بتل أبيب.

وقالت القناة "13" العبرية، إن حوالي 80 ألف متظاهرا، في طريقهم إلى القدس، وآلاف آخرين يتظاهرون في باقي المدن المحتلة، ضد مخطط إضعاف القضاء.

وجاءت المسيرات كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي، والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، وتقويض "المحكمة العليا".

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن رؤساء سابقين لأركان الجيش والموساد (جهاز الاستخبارات الخارجي) والشاباك (الأمن الداخلي) يؤيدون امتناع طياري الاحتياط عن الخدمة، احتجاجاً على التغييرات القضائية.

وفي وقت لاحق، أعلن نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، تعليق خدمتهم العسكرية بسبب محاولات الحكومة المستمرة لتمرير خطة "إضعاف القضاء".

المصدر / وكالات
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#القدس المحتلة #الاحتجاجات الإسرائيلية

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