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النائب منصور: الاعتقال السياسي جريمة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا

22 يوليو 2023 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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النائب منصور: الاعتقال السياسي جريمة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا

أكد النائب ياسر منصور أن الاعتقال السياسي جريمة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني كفل حرية الرأي والتعبير وانتقاد السلطة والحكومة.

وقال منصور، إن اعتقال أجهزة السلطة للشيخ مصطفى أبو عرة مستهجن، ولم يراعي كونه قامة وحدودية ومناضلة، في ظل معاناته من مشاكل صحية.

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وأوضح أن اعتقال الشخصيات الاعتبارية التي لها مكانتها ووزنها، هي محاولة لوضع عقبات أمام لقاء الأمناء العامين في القاهرة.

وشدد منصور على أن الأصل هو الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي، مؤكدا على ضرورة وجود حل حقيقي لقضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية قبل أي لقاء في القاهرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تصاعد الاعتقال السياسي مرتبط بتصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #الضفة الغربية #النائب ياسر منصور

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