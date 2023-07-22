وفد من "الجبهة الشعبية" يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل، في القاهرة.

واستعرض الوفد حسب بيان صحفي، موقف "الجبهة الشعبية" من التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

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كما تم استعرض متطلبات إنجاح اجتماع "الأمناء العامين" الذي تستضيفه مصر، وأهمية إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، استعرض الوزير كامل مواقف مصر الداعمة للشعب الفلسطيني، والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، مؤكدًا أنّ مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، تلقيها دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين