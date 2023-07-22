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بايرن ميونخ يحاول خطف هدف اتحاد جدة السعودي

22 يوليو 2023 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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بايرن ميونخ يحاول خطف هدف اتحاد جدة السعودي

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني قد اقتحمت صراع المنافسة أمام اتحاد جدة السعودي، على ضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية، إن مدرب البافاري، توماس توخيل، طالب الإدارة البافارية بضرورة ضم البرازيلي خلال الصيف الحالي، لتعزيز خط وسط النادي الألماني للموسم الجديد.

وأضاف ذات المصدر، أن بايرن على علم بمفاوضات الاتحاد السعودي مع فابينيو، حيث يريد ليفربول حسم الاتفاق قريبًا، مضيفًا أن النادي الألماني يراقب البرازيلي من كثبٍ، تحسبًا لفشل انتقال اللاعب إلى النادي السعودي، حيث تتناسب قدرات اللاعب مع احتياجات النادي الألماني.

ويرتبط فابينيو بعقدٍ مع ليفربول حتى صيف 2026، وخاض مع الفريق 49 مباراة في كل المسابقات على مدار الموسم الماضي، وصنع خلالها هدفين.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، خاض فابينيو 219 مباراة مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو/ حزيران 2026.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، وكان البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" ثالث صفقات بطل دوري روشن السعودي على صعيد اللاعبين الأجانب.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ليفربول #بايرن ميونخ #اتحاد جدة السعودي #فابيبنو

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