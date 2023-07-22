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عرض سعودي خيالي يهدد انتقال مبابي لريال مدريد

22 يوليو 2023 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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عرض سعودي خيالي يهدد انتقال مبابي لريال مدريد

فجّرت مصادر صحفية مفاجأة كبرى بالقول إن نادي الهلال السعودي أظهر رغبةً واضحةً في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن الهلال يرغب في تعويض فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل مؤخرًا إلى إنتر ميامي الأمريكي، من خلال الظفر بخدمات مبابي الذي يقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

ولم تُعرف بعد القيمة المالية التي خصصها الهلال من أجل التعاقد مع مبابي؛ لكن صحيفة "ذا أتلتيك" الشهيرة وصفت الصفقة بالقياسية.

ورغم الإغراءات المالية، لا تبدو فكرة اللعب في الدوري السعودي مغريةً لمبابي، الذي يفضّل الرحيل صوب ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وسبق لنادي باريس سان جيرمان الإعلان عن استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان في جولته الآسيوية التحضيرية، في مؤشر جديد على قرب رحيل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا عن صفوف ناديه الحالي.

وترغب الأندية السعودية في التعاقد مع لاعبين من طراز عالمي، في إطار مساعي المملكة لإحداث نقلة نوعية في مستوى كرة القدم لديها، تحضيرًا للترشح إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وبعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي الموسم الماضي، انضم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي هذا الصيف إلى اتحاد جدة، فيما تعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، وانضم السنغالي كاليدو كوليبالي إلى الهلال، بانتظار أسماء أخرى مرشحة أبرزها الجزائري رياض محرز.

المصدر / فلسطين اونلاين
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