كيف أختار التخصص الجامعي؟.. نصائح مهمة

نشر د. علي حسن أبو سعدة، مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي، نصائح مهمة عند اختيار التخصص الجامعي، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة -توجيهي-، وهي على النحو التالي:
- اختر تخصص لا يعتمد على العمل بالوظيفة بشكل أساسي بعد تخرجك.
- راعي رغبتك الشخصية، فرصة العمل بعد التخرج، قدرتك الذاتية للتفوق (رغبة، فرصة، قدرة =رفق).
- ابتعد بقدر الإمكان عن التخصصات الراكدة والتي تشبع بها سوق العمل المحلي (استشر أصحاب الخبرة واطلع على الإحصاءات لهذه التخصصات).
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- حاول اختيار التخصصات التي توفر فرص عمل عن بعد أو العمل الريادي (مشروعك الخاص).
- طور مهاراتك الشخصية ولغتك الإنجليزية أثناء دراستك الجامعية، فهما مفتاح العمل، ونادراً ما تجد عاطل عن العمل لديه كفاءة عالية ولغة إنجليزية متقنة.
- انتبه جيداً لمفاتيح القبول في التخصصات، لا تدرس تخصص معدلك فيه أقل من مفتاح الوزارة، وإلا ستخسر جهدك وسنين عمرك (خصوصاً عند الدراسة في الخارج).
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- حاول أن تطلع على خطة التخصص خلال سنوات الدراسة واعرضها وناقشها مع أهل الاختصاص.
- حاول أن تلتحق بتخصصات لها سوق واعد في العمل بعد تخرجك (وليس الآن فقط).
- جامعاتنا وكلياتنا بغزة فيها أكثر من 650 تخصص لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وكثير من هذه التخصصات واعدة وممتازة وتخرج طلبة ذوي كفاءة عالية، فليس بالضرورة الدراسة في الخارج هي الأفضل.
- فكر جيداً في اختيار تخصصك لأنه سيكون مهنة المستقبل.
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المصدر / فلسطين أون لاين