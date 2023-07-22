مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في رام الله ونابلس

اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين المواطنين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية، في عدة مناطق بمحافظتي رام الله ونابلس.



وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق مخيم الجلزون، ومنعت المواطنين من المرور من المكان إثر اندلاع المواجهات.

يشار إلى أن مخيم الجلزون هو مسقط رأس الشهيد الفتي فوزي مخالفة، الذي ارتقي الليلة الماضية إثر إطلاق نار من جنود الاحتلال الرصاص على مركبة كان يستقلها في بلدة سبسطية.

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وفي قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، هاجمت عصابات المستوطنين تحميهم قوات الاحتلال وحراس أمن مسلحين، منازل المواطنين في القرية.

وتصدى الأهالي لهجوم المستوطنين الذي حاولوا اقتحام على عائلة المواطن أبو صالح شريتح، ورشقوه الحجارة.

بالتزامن مع ذلك، اندلعت مواجهات على أطراف قرية عوريف جنوب نابلس، بعد تجمع مستوطنين بالمكان.

وذكرت مصادر محلية أن قطعان مستوطني "يتسهار" هاجموا مدرسة عوريف، وعددا من المنازل بالحجارة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من القرية، عقب تدخل قوات الاحتلال وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين.

وسبق أن تعرضت عوريف لهجوم من المستوطنين قبل عدة أسابيع، دنسوا خلاله أحد المساجد برفقة الكلاب ومزقوا نسخاً من القرآن الكريم.

وثأراً لكتاب الله نفذ الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان عملية "كدوميم" قرب قلقيلية، والتي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال وجرح آخر، وذلك بتاريخ 06 تموز/ يوليو الجاري.

وأكدت كتائب القسام أن العملية رد سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على جنين، وردًا على تدنيس المقدسات وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

المصدر / فلسطين أون لاين