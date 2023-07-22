التشريعي يرحب باعتراف البرلمان البرتغالي بـ"النكبة الفلسطينية"

رحب د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، ويشيد بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره.

وقال في تصريح صحفي وصل : "نتقدم بالشكر لأعضاء البرلمان البرتغالي ونعتبر هذا التصويت خطوة برلمانية أوروبية مهمة ومتقدمة دعماً للقضية الفلسطينية العادلة".

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ودعا بحر جميع برلمانات الدول الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات مشابهة من شأنها إدانة الاحتلال على جرائمه وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب بتفعيل مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في جميع الدول الأوروبية في اتجاه عزله ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية وصولاً إلى إنهاء الإحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين