تعرف على القادة الأربعة لبرشلونة في الموسم القادم

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن هوية قادته الأربعة للموسم الجديد 2023-2024، بعد رحيل أساطيره الثلاثة جيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس إلى جانب جوردي ألبا.



وقرر بيكيه الاعتزال بصورة نهائية في نوفمبر من العام 2022، قبل أن يغادر بوسكيتس وجوردي ألبا صفوف برشلونة هذا الصيف، في صفقات حرة بعد انتهاء عقديهما رسميًّا في الكامب نو.



ومن المنتظر أن يتولى سيرجي روبرتو منصب القائد الأول في برشلونة الموسم المقبل، فيما يخلفه ثلاثة آخرون هم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.



ويعد روبرتو البالغ من العمر 31 عامًا، أكثر لاعبي برشلونة خبرةً في التشكيلة الراهنة، حيث ظهر للمرة الأولى مع النادي الكتالوني عام 2013، بعد تصعيده من أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة، ليخوض منذ ذلك الوقت 349 مباراة أحرز خلالها 16 هدفًا وقدّم 40 تمريرة حاسمة، قادته لحصد لقب الدوري الإسباني 7 مرات من بين ألقاب أخرى عديدة.



من ناحيته، انضم شتيغن عام 2014 إلى برشلونة وخاض منذ ذلك الوقت 377 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 157 مواجهة، كما أنه قدّم مستويات مذهلة في الموسم الماضي قاد بها النادي الكتالوني نحو لقب الدوري الإسباني.



ويعتبر أراوخو البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أكثر المدافعين الشباب قوةً في العالم، بعد انضمامه إلى برشلونة عام 2018 ليخوض منذ ذلك الوقت 113 مباراة مع النادي الكتالوني.



من جانبه، يسيطر الغموض على مستقبل دي يونغ مع برشلونة، مع كثرة الشائعات التي تراهن على بيعه هذا الصيف في ظل أزمة النادي الكتالوني الاقتصادية؛ لكن تعيينه قائدًا رابعًا قد يعزز من فرص بقائه، حيث انضم إلى برشلونة عام 2019 قادمًا من أياكس أمستردام، ليحرز منذ ذلك الوقت 15 هدفًا مع تقديم 21 تمريرة حاسمة في 183 مباراة عبر مختلف المسابقات.



وفي سياق آخر، تدرب برشلونة الإسباني للمرة الأخيرة استعدادًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي وديًّا في سانتا كلارا (الولايات المتحدة).



وهذه أول ودية يخوضها النادي الكتالوني في جولته في الولايات المتحدة وستلعب الساعة 2.30 بتوقيت جرينتش، حيث تأتي هذه المباراة بعد أن انتخب لاعبو الفريق الأوروغواياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ ضمن زمرة القادة إلى جوار سيرجي روبرتو وتير شتيغن.

المصدر / فلسطين اونلاين