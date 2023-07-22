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بالفيديو ميسي يسجل أول أهدافه ويقود إنتر ميامي للفوز

22 يوليو 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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ميسي يسجل أول أهدافه ويقود إنتر ميامي للفوز

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت بدل الضائع، وقاد الفريق إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول المكسيكي 2 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة “كأس الدوريات” التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وكان إنتر ميامي متقدما بهدف نظيف سجله روبير تايولر في الدقيقة 44، عندما شارك ميسي، ثم تعادل كروز أزول في الدقيقة 65 بتوقيع أورييل أنتونا، ولكن ميسي أنقذ الفريق بهدف رائع.

وقبل انتهاء المباراة بلحظات، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق إنتر ميامي إثر خطأ من لاعبي كروز أزول خارج منطقة جزاء الخصم بخطوات قليلة.

وسدد ميسي الكرة بقدمه اليسرى الساحرة في الزاوية اليسرى العلوية لتعانق الشباك، ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك ميسي (36 عاما) في المباراة كبديل في الدقيقة 54، وقد أشعل حماس الجميع فوز نزوله إلى أرض الملعب، وقد صنع عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل الهدف الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي، الذي لايزال حديثا، قبل انتهاء المباراة بلحظات.

وحضر المباراة ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكية لكرة السلة، وأسطورة التنس سيرينا وليامز، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشان، وتوا تاجوفايولا لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق ميامي دولفينز، والمغنية اللاتينية بيكي جي.

المصدر / مواقع إلكترونية
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