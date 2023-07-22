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بالصور تشييع جثمان الشهيد فوزي مخالفة في سبسطية

22 يوليو 2023 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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جانب من جنازة الشهيد فوزي مخالفة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد فوزي مخالفة (18 عاما)، للصلاة عليه ومواراته الثرى، في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة شعبية واسعة، وصولا إلى بلدة سبسطية حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.

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وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وقد لف بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع البلدة، وسط حالة من الغضب والحزن، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت مركبة الشهيد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بأكثر من 40 رصاصة، في سبسطية، ما أدى إلى استشهاد مخالفة، وإصابة شاب آخر قبل أن يقوم جنود الاحتلال باعتقاله.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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