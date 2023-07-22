آخر تطورات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

ضرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي بقوة من خلال استبعاده نجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية التي تبدأ السبت وتستمر حتى الثالث من اب/اغسطس من اجل اجباره على اتخاذ القرار بتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024 حيث يمكنه الانتقال بعد ذلك التاريخ مجانا الى ريال مدريد وجهته المفضلة.

بدأت اذا معركة لي الذراع بين الطرفين. فإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم اجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جرمان سلاحا آخر يتمثل بحرمانه من التواجد في الجولة الاسيوية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية حيث يخوض فريق العاصمة الفرنسية مباريات استعدادية للموسم الجديد.

وكان رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي واضحا عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الاسباني لويس انريكه في 5 تموز/يوليو الحالي انه يتعيّن على مبابي قائد منتخب فرنسا "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" مع فريقه باريس سان جرمان.

واوضح الخليفي انه يريد بقاء مبابي لكن "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح".

وتابع "اذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فان الباب مفتوح امامه للرحيل بطبيعة الحال. الامر سيان بالنسبة الى جميع اللاعبين الاخرين، فلا احد اكبر من النادي، حتى انا".

وفيما يرتبط الهداف البالغ 24 عاماً بعقد مع الفريق المملوك قطرياً حتى 2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، أضاف الخليفي "قال (مبابي) بنفسه +لن أرحل مجاناً+. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

ومنح الخليفي مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لمعسكر مبابي لاتخاذ قراره ثم كرر طلبه في الخامس عشر من الشهر الحالي خلال عودة اللاعبين الدوليين الى تدريبات الفريق، من دون ان يتلقى اي جواب كما افاد مصدر مقرب من المفاوضات بين الطرفين وكالة فرانس برس.

وافاد المصدر بان سان جرمان واثق تماما بان مبابي توصل الى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة الى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم لان فريق العاصمة يكون قد وفر الكثير لأنه لن يكون مجبرا على تسديد اي مبلغ لسان جرمان مقابل الحصول على خدماته في 30 حزيران/يونيو 2024.

ويؤكد مصدر في النادي ايضا بان سان جرمان تلقى عرضا بقيمة 300 مليون يورو من السعودية من اجل التخلي عن مبابي لكن انتقال الاخير الى الدوري السعودي غير محتمل لكنه العرض يشير الى قيمة اللاعب في سوق الانتقالات.

المصدر / فلسطين اونلاين