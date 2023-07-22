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أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون لوقفة احتجاجية غداً برام الله

22 يوليو 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة بالضفة تواصل سياسة الاعتقال السياسي بحق الطلبة والناشطين (أرشيفية)

دعا أهالي المعتلقين السياسيين في الضفة الغربية والقوى والفعاليات الشعبية والحراكات، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لسياسة الاعتقال السياسي غداً الأحد.

وأشارت الدعوات إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستكون على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.

ونقلت أجهزة أمن السلطة اليوم، القيادي في حركة "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة من المستشفى إلى سجونها في محافظة طولكرم، فيما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه.

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وأفادت عائلة الشيخ أبو عرة بأنها تمكنت برفقة محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي، مشيرة إلى أنها غير مستقرة تماماً ووجوده في "النظارة" قد يؤدي إلى تدهور على صحته.

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من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن أبو عرة، مشيرة إلى أنه في إطار متابعتها لاعتقاله، فقد قام مثل الهيئة بزيارته اليوم في "نظارة شرطة طولكرم"، بعد نقله إليها من مستشفى طولكرم.

ونوهت الهيئة إلى أن ممثلها التقى بـ"أبو عرة" واطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي. 

وتابعت: "بناء عليه، فان الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن أبو عرة، نظرا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة اليه، والتي تدخل ضمن قضايا الرأي التي ترى الهيئة انه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية".

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة، الذي اعتقلته أجهزة السلطة في طوباس، ثم نُقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، مؤكدة على ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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