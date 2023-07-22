"الكتلة الإسلامية" بغزة تكرّم أوائل الطلبة بالثانوية العامة لعام 2023

كرّمت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، اليوم السبت، 26 متفوقًا من أوائل طلبة الثانوية الحاصلون على أعلى الدرجات.

وشارك بالحفل الذي أقامته الكتلة في مدينة غزة ورعته جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري، ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وأطر طلابية والمجتمع المدني وقيادة حركة حماس.

ومن جانبه، قال رئيس الكتلة في فلسطين، محمد فروانة: "اليوم طلبتنا يرسمون لوحة عز جديدة لفلسطين، يواجهون الاحتلال بتفوقهم، حيث كان من بين طلبة التوجيهي 7 شهداء من الضفة المحتلة و16 أسير في سجون الاحتلال"، مؤكداً أن "الكتلة كانت وستبقى معكم أيها المتفوقون، وسنكون غدًا معكم على أبواب الجامعات وداخلها؛ نرشدكم ونرافقكم بخدماتنا وأنشطتنا ومشاريعنا التي ستكون معكم رافعة وستكون معكم عونًا وسندًا".

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وأوضح أنه "منذ إعلان النتائج الخميس الماضي قامت الكتلة بزيارة ما يزيد عن 26 ألف طالب وطالبة ناجحين بالثانوية العامة؛ لنكون معكم نحن والأخوة في قيادة حركة حماس نكرم ما يزيد عن 350 متفوق ومتفوقة، في فوج أسميناه "درع القدس"، لنؤكد أن شعبنا بطلابه ومتفوقيه هم درع للقدس".

ووجه رسالة إلى الجزائر وجمعية البركة الخيرية الداعمين دومًا لشعبنا، قائلاً "لكم كل الحب والفخر والتقدير والاحترام، نشكر جهودكم في دعم المتفوقين من أبناء شعبنا".

بدوره، أوضح القيادي في حركة "حماس" مشير المصري، أن الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة يرسمون اليوم معالم مرحلة قادمة نستشرف من خلالها مستقبل قضيتنا وقدسنا.

وقال في كلمة له تخللف حفل التكريم: "ترسمون بتفوقكم الفرحة على وجوه شعبكم، في وقت أن الاحتلال راهن على هذا الجيل أنهم سيتعايشون مع هذا المحتل، نثمن حرص الأهالي على تفوق أبنائهم وحصولهم على أعلى الدرجات".

وأضاف: "اليوم هذا الجيل يشكل صحوة الوطن وتحدي لهذا العدو، فالأوائل على مستوى فلسطين هم الذين يخترقون اليوم كل معادلات المستحيل، ويفشلون مخططات الاحتلال الذي يريد حرف هذا الجيل عن مسيرته العلمية والدينية والوطنية".

وفي السياق، عبّر وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى، عن اعتزازه وفخره بالطلبة المتفوقين، موضحًا أن العدو يسعى لكسر إرادة شعبنا وكسر عزيمته يضرب في كل ميدان جهودنا لكن ردنا هو ما قام به هؤلاء الأبطال.

وقال: "رغم الحصار والفقر والبطالة والعقوبات والعقبات التي يسعى العدو لمراكمتها والأزمات في طريقنا؛ إلا أنهم قالوا نستطيع أن نتغلب ونكون عند حسن ظن شعبنا بنا".

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ووجه التحية للآباء والأمهات لجهودهم الكبيرة في تفوق أبنائهم، مثمنًا جهود وزارة التعليم وكوادرها في نجاح السنة الدراسية لطلبة الثانوية العامة.

أما رئيس جمعية البركة لجزائرية أحمد الإبراهيمي، وصف الشعب الفلسطيني ومتفوقيه من الثانوية العامة بالنموذج للعلم والمقاومة، رغم الاحتلال والحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

وقال في كلمة له تخللت الحفل: "يا أهل فلسطين لا تيأسوا ولا تتألموا كثيرًا، الله يعدكم ليوم عظيم؛ أهل فلسطين أعطوا اليوم قيمة للعلم وباتوا يحتلون مراكز مهمة بفضل الله في كل مكان في العالم".

وأضاف: "سيزول الاحتلال بإذن الله لأن مشروعهم فشل، واليوم الاحتلال يواجه تصدعات كبيرة، وما هي إلاّ مؤشرات لخروجهم من فلسطين"

وفي ختام الحفل كرمت الكتلة الإسلامية الطلبة ووزعت عليهم دروعًا عرفانًا بتفوقهم، وقدمت لهم مكافأة مالية 300$ بتمويل من جمعية البركة الخيرية الجزائرية.











