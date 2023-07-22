فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حجاج الداخل الفلسطيني المحتل يشدون الرحال إلى "الأقصى"

مجلس العلاقات يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

آليات تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية

"بكيرات" يدعو لمواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات تهويده

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 7- 2023

"القسّام" تنشر فيديو يوضح كيف قُتل النقيب "ديمتري" خلال معركة "العصف المأكول"

رئيس مجلس طلبة بيرزيت يعلن انطلاق أعمال المجلس بعد تعطلٍ لاعتقاله السياسي

الاجتهاد يفوق الذكاء.. "روشتة" ورد البغدادي للتفوق

الشهيد "مجدي عرعراوي".. فرحة التفوق كسرها ألم الفقد

هيئة المعابر: 13222 مغادراً و13370 وافدًا عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

لتحقيق حلم الصلاة في المساجد الثلاثة

حجاج الداخل الفلسطيني المحتل يشدون الرحال إلى "الأقصى"

22 يوليو 2023 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توجه حجاج الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم السبت، إلى المسجد الأقصى لشد الرحال والرباط فيه، تحقيقاً لحلم الصلاة في المساجد الثلاثة (الحرام والنبوي والأقصى).

واستقل حجاج بيت الله الحرام عدداً من الحافلات باتجاه مدينة القدس المحتلة، للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام.

وفي السياق، تواصلت الدعوات المقدسية للمحافظة على الرباط في الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم المتصاعدة.

اقرأ أيضاً: النائب طافش: يدعوا لشد الرحال والرباط في الاقصى

وكان نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، دعا شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات التهويد والسيطرة عليه.

وقال: إن “الاحتلال يسعى لاستهداف مدينة القدس وتحويله إلى معلم ومظهر يهودي، ويستغل الأعياد والمناسبات الصهيونية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك”.

وذكر أن شعبنا الفلسطيني في حالة صراع دائم مع العدو الصهيوني، وهناك غياب وصمت من الأمتين العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال في الأقصى.

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#المسجد الأقصى #الداخل الفلسطيني المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة