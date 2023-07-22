مجلس العلاقات يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية.

ورأى المجلس في هذا التصويت انتصارًا جديدًا للشعب الفلسطيني يضاف إلى ما سبقه من قرارات مماثلة صدرت عن برلمانات بريطانيا وايرلندا واسبانيا وفرنسا، آملًا من حكومات هذه الدول الاستماع لصوت ممثلي شعوبها واتخاذ قرارات رسمية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا المجلس الحكومات الأوروبية إلى دعم مشاريع القرارات الأممية التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصويت لصالحها وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية.

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وأكد المجلس أن هذا التصويت يدحض محاولات الاحتلال بوصم الكفاح الفلسطيني بـ "الارهاب والتحريض"، ويدلل على أن العقبة الأساسية أمام الاستقرار في المنطقة هو وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار جرائمه.

ودعا المجلس باقي برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بالقرارات الدولية، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني والقضاء على وجوده.

المصدر / فلسطين أون لاين