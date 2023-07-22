رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 7- 2023

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم السبت، أن صرف المنحة القطرية 100$ سيكون يوم غدٍ الأحد 23 يوليو 2023، لـ100 ألف متعففة في القطاع.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق برنامج تحديث البيانات صباح اليوم، عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني.

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ودعت الكحلوت جميع من تم إعتمادهم الدخول إلى الرابط وتحديث البينات ووضع رقم الجوال حتى لا يتم استثنائهم حيث أن التعامل سيكون إلكترونياً.

ويمكن فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 7/2023 بالنقر هنا.

وأكدت أنه سيتم اعتماد 27 ألف إسم جديد سيتم الصرف لهم كل شهرين مرة و القدماء كل ثلاث شهور مرة، مشيرة إلى أنه على قوائم الانتظار عدد كبير جدا ويجب أن يستفيد الجميع من هذه المنحة لذلك تم اعتماد آلية التوزيع هذه.

المصدر / فلسطين أون لاين