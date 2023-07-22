"بكيرات" يدعو لمواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات تهويده

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات التهويد والسيطرة عليه.

وقال بكيرات، خلاىل تصريح ثحفي، اليوم السبت: إن "الاحتلال يسعى لاستهداف مدينة القدس وتحويله إلى معلم ومظهر يهودي، ويستغل الأعياد والمناسبات الصهيونية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

وذكر أن "الشعب الفلسطيني في حالة صراع دائم مع العدو الصهيوني، وهناك غياب وصمت من الأمتين العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال في الأقصى".

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وأوضح أن "الأقصى عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويجب علينا فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق المسجد المبارك".

يُذكر أن قوات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات عن مدينة القدس إلى بيت لحم، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين