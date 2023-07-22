آليات تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم السبت، آليات تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأشارت في خبر مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن آليات التحديث تتم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية، ثم الضغط على الرابط الموجود بأعلى الصفحة، وإدخال رقم الهوية وكلمة السر في الحساب الموحد عبر الحاسوب الحكومي.

لفحص وتحديث بيانات المنحة القطرية: اضغط هنا

وبينت أن شروط الاستفادة من المنحة القطرية جاءت على النحو التالي:

أن يكون مقدم الطلب على قيد الحياة. أن يكون مقدم الطلب داخل قطاع غزة. أن يكون ذكر متزوج أو أنثى مطلقة - أرملة - عزباء أكبر من 40 عام. ألا يكون مقدم الطلب موظف حكومي . ألا يكون للمستفيد مصدر دخل.

المصدر / فلسطين أون لاين