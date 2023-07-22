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هيئة المعابر: 13222 مغادراً و13370 وافدًا عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

22 يوليو 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (16 - 21 يوليو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر الحاجز خلال الأسبوع الماضي بلغت (13222) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول (13370) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (13052) مواطنًا (109) أجانب، و(61) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (13184) مواطنًا، و(119) أجنبيًا، و(64) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (3) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

تجدر الإشارة إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#وزارة الداخلية #حاجز بيت حانون #هيئة المعابر

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