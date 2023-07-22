مقتل شابة وشاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل الشاب محمد وائل عماش (19 عامًا) والشابة رشا سامي عماش (28 عامًا) بعد انتصاف ليلة السبت، في جريمة إطلاق نار في ساحة منزل في قرية "جسر الزرقاء" بالداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية، اليوم السبت، أن الضحيتين قتلا بإطلاق نار بعد انتهاء حفل خطوبة، في جريمة نفذها عدة أشخاص، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الجريمة وبدأت محاولات الإنعاش مباشرة نظرًا لحالتيهما الحرجة، قبل نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال الإسعاف.

ووصلت شرطة الاحتلال إلى المكان وفتحت تحقيقًا وزعمت أنها باشرت أعمال تمشيط ميداني للبحث عن مشتبه بهم في ارتكاب الجريمة.

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وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلاً، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات الفلسطينية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع الفلسطيني نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

المصدر / فلسطين أون لاين