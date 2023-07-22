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"حماس" تزف الشهيد "مخالفة" وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تخيف شعبنا

22 يوليو 2023 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الشهيد فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عامًا)، الذي أعدمته قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في بلدة سبسطية بنابلس في الضفة الغربية.

وأكدت في بيان صحفي: أن "جرائم الإعدام لا تخيف شعبنا الحر الذي سيثأر حتمًا لدماء شهدائه، ولن تحقق للاحتلال أمنا، وإن شعبنا المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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