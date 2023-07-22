"آبل" تستعد لإطلاق هاتف آيفون بمزايا هائلة في الكاميرا

تستعد شركة أبل لتقديم مفاجأة سارة لعشاق التصوير الفوترغرافي من خلال طرح ميزة "هائلة" سوف يمتاز بها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" iPhone 16 Pro Max وبفارق كبير عن مزايا كاميرا iPhone 15 Pro Max>.

ووفقا لمنشور على حساب مختص بتسريبات الأخبار التقنية والمعروف باسم "Digital Chat Station" فإن كاميرا الهاتف سوف يحتوي على ثلاث مزايا كبيرة مقارنة بالنسخة الأخيرة من الهاتف.

وأوضح حساب التسريبات التابع لموقع "Weibo" الصيني أن الترقيات الجديدة المتوقعة تتضمن مستشعر كاميرا رئيسيا أكبر بكثير، وبصريات عدسة محسّنة وعدسة "تقريب فائقة" جديدة تماما، ومن المتوقع أن تكون أقوى بكثير من عدسة "الزوم" المنظار الجديدة المزودة بجهاز iPhone 15 Pro Max الذي سوف يتم الكشف عنه خلال الخريف القادم.



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وسيحتوي iPhone 16 Pro Max على كاميرا Ultra Telephoto وتمتاز بطول بؤري عالي يبلغ 300 ملم، وبالتالي فإنها سوف تتفوق كثيرا على الكاميرا المقربة لهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، والتي يبلغ طولها البؤري 230 مام.

يعد التكبير/التصغير بعيد المدى ترقية مطلوبة بشدة لكاميرا لهواتف آيفون، والتي تتخلف عن أفضل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" الرائدة في هذا الصدد.

وفي حين أن عدسة المنظار المتوقعة لـ iPhone 15 Pro Max ستقطع شوطًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة، فمن المتوقع أن يذهب iPhone 16 Pro Max إلى أبعد من ذلك.

ومصطلح "التقريب الفائق" مفتوح للتفسير، ولكنه يستخدم عادة للإشارة إلى تكبير أعلى من التكبير المنظار 6x المتوقع وصوله إلى iPhone 15 Pro Max و iPhone 16 Pro، ويؤدي هذا إلى تكهنات بأن طراز iPhone 16 Pro Max الأكبر سيحتفظ بميزة كبيرة على كل من iPhone 15 Pro Max و iPhone 16 Pro القياسي عندما يتعلق الأمر بالتكبير بعيد المدى.

وسيؤدي استخدام مستشعر كاميرا رئيسي أكبر إلى زيادة كمية الضوء التي يمكن للكاميرا التقاطها في لقطة واحدة بشكل كبير، ويعد هذا أحد أهم العوامل التي تحدد جودة الصورة الإجمالية، وبالتالي يجب أن يساعد هاتف آيفون في التقاط صور أكثر وضوحا، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وإذا كان هذا التسريب الأخير دقيقا، فإن كاميرا iPhone 16 Pro Max سوف تتفوق على أجهزة iPhone الأخرى بطرق أكثر مما كان متوقعا في السابق.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max الذي سوف يتضمن تلك الميزات سوف يتم إطلاقه في شهر سبتمبر من العام القادم.

المصدر / وكالات