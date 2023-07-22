باريس سان جيرمان يتخذ قراراً مفاجئاً ضد "مبابي"

اتخذ نادي باريس سان جيرمان، قرارا مفاجئا ضد نجمه الاول كيليان مبابي، قبل خوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وخلت قائمة النادي الباريسي الذي يستعد لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد في اليابان من اسم كيليان.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد استبعد باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من قائمته المسافرة إلى اليابان لخوض الجولة التحضيرية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ورغم أن النادي لم يعلن أي أسباب، إلا أن الصحيفة أوضحت أن سبب استبعاد مبابي هو اعتقاد النادي الباريسي، أن الفرنسي لديه بالفعل اتفاق مع ريال مدريد على الانضمام إليه في صيف 2024 بشكل مجاني.

وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أعلن قبل عدة أيام أن مبابي أمامه إما التجديد للنادي الفرنسي، أو إيجاد عرض للرحيل خلال هذا الصيف، لتجنب رحيله بشكل مجاني.

وقال الخليفي: "لا أحد فوق النادي، ولا حتى أنا. من لا يريد أن يلعب للفوز فلا يجب أن يكون هنا. لا يمكننا ترك أفضل لاعب في العالم يرحل مجانا. إنه أمر مستحيل. إذا أراد البقاء في باريس فعليه التجديد".