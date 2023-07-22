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شتات: اعتقال أجهزة السلطة للشيخ "أبو عرة" تجاوز للخطوط الحمراء

22 يوليو 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
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مصطفى أبو عرة

أكد المحامي مصطفى شتات إن استمرار أجهزة السلطة في الاعتقالات السياسية واعتقال القيادي الشيخ مصطفى أبو عرة هو تجاوز للخطوط الحمراء، ويجب أن يتوقف.

وقال شتات:" إن هذا التجاوز لم يقتصر على اعتقال طلاب الجامعات والمؤثرين والمحامين والصحفيين والمهندسين، بل تعدى لاعتقال كبار السن والمرضى".

وأضاف أن هذا تجاوز وتعدٍ آخر على المواطن الفلسطيني وحقوقه وحريته، ويجب أن يتوقف مرة واحدة وإلى الأبد.


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ونظّمت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، وذوو المعتقل السياسي لدى أجهزة أمن السلطة القيادي مصطفى أبو عرة، وقفة احتجاجية رافضة لاعتقال الشيخ أبو عرة، بعد صلاة الجمعة، أمام منزله في بلدة عقابا قضاء طوباس.

من جهتها دعت عائلة القيادي أبو عرة، للإفراج العاجل عن الشيخ المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة منذ يوم الخميس، رغم الوضع الصحي الصعب، وأكدت أن الاعتقال السياسي لا يخدم بأي حال من الأحوال حالتنا الوطنية.

وأوضحت أن الشيخ أبو عرة، يعاني من ذبحة صدرية ومشاكل في القصبات الهوائية إثر اعتقاله منذ أمس، إلى جانب ما يعانيه من وضع صحي صعب منذ فترة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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